Half-Life: Alyx – Kauf von VR-Headsets angekurbelt

Der Release vom VR-Titel Half-Life: Alyx liegt nun bereits über einen Monat zurück. Zahlen aus den ersten vier Wochen zeigen dabei, dass der Titel wenig überraschend ebenfalls die Verkäufe der VR-Headsets angekurbelt hat.

Spieler kaufen sich VR-Headsets für Half-Life: Alyx

So meldeten sich unlängst die Analysten von Roadtovr.com zur Wort und gaben zu verstehen, dass in dem vergangenen Monat gut 950.000 neue Headsets eine Verbindung zu SteamVR aufgebaut haben. Die Zahlen sind also signifikant gestiegen seitdem der populäre Shooter seitens Steam veröffentlicht wurde. Selbst das Weihnachtsgeschäft im vergangenen Jahr soll der Launch des Half-Life-Ablegers überboten haben. Mittlerweile werden via SteamVR nun 2,7 Mio. Headsets betrieben. Laut den Daten von Roadtovr.com sei dabei vorrangig die Hardware Oculus Quest verkauft und genutzt worden.

Quelle: Roadtovr.com