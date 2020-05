Prince of Persia – Ubisoft sichert sich Domain

Von Prince of Persia hat man seit Ewigkeiten nichts mehr gehört. Der letzte vollwertige Titel abseits von Neuauflagen und Mobile-Titeln war The Forgotten Sands aus dem Jahre 2010. Nun gibt es aber endlich ein neues Lebenszeichen der Reihe, welches auf einen neuen Teil hoffen lässt.

Kommt endlich ein neues Prince of Persia?

Grund zu dieser Annahme liefert Ubisoft, die sich nun eine Website-Domain gesichert haben. Dabei handelt es sich um princeofpersia6.com, also könnte tatsächlich bald ein neuer Teil der Reihe angekündigt werden. Bleibt die Frage, warum die 6 in der Domain zu finden ist. Es gibt deutlich mehr als nur 6 Teile der Reihe und auch wenn man die Sands of Time-Reihe nimmt, kommt man nicht genau auf 6 Titel. Für genauere Informationen wird man wohl auf eine offizielle Ankündigung seitens Ubisoft warten müssen.

Quelle: WHOIS