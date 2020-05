Doom – Keine Mick Gordon Soundtracks mehr

Vor wenigen Wochen tauchten einige kritische Tweets von Fans und Mick Gordon auf, die sich auf die Qualität des Doom Eternal Soundtracks bezogen. Jetzt folgen die Konsequenzen.

Am 19. April teilte ein Musik begeisterter Fan auf Twitter seine Entdeckung beim Mix des Soundtracks von Eternal. Er fand, dass die Tonspur komprimiert wurde und dadurch an dynamischem Bereich verloren hatte. In Folge dessen zweifelte er an, dass Mick Gordon für diesen Mix verantwortlich war.

Nach ein paar weiteren Tweets, meldete sich Gordon selbst zu Wort und bestätigte, er sei nicht für den Mix verantwortlich gewesen und dies würde auch nicht seinem Standard entsprechen. Er habe nur einige wenige Tracks gemixt, die deutlich zu identifizieren seien, wie Meathook.

Der gefeierte Musiker war seitdem recht still zu dem Thema und auch Bethesada und id Software schwiegen bisher. Marty Stratton von Bethesda meldete sich aber via Reddit jetzt in einem offenen Brief an die Community.

In diesem stellt er dar, das Gordon wiederholt um Verlängerungen für die Lieferfrist des Soundtracks gebeten habe, um seinen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Zu diesem Zeitpunkt war der Soundtrack aber schon als Bonus für die Collectors Edition angekündigt worden.

Als auch nach Monaten Verzögerung kein Material von Gordon kam, wies man den internen Lead Audio Designer an die Song Versionen für das Spiel selbst zu mixen, als Backup fall Gordon nicht liefert. Laut Stratton stimmte Gordon einer Zusammenarbeit mit dem Lead Audio Designer zu, um noch rechtzeitig liefern zu können.

Als dann die Tweets auftauchten, in denen sich Gordon von den Ergebnissen distanzierte, schien dass der Sargnagel für die Zusammenarbeit gewesen zu sein. Auch nach folgenden Gesprächen zwischen Stratton und Gordon, in denen der Komponist sich verärgert über Umfang und Edits des Soundtracks zeigte, gibt es wohl keine Zukunft.

In dem offenen Brief bestätigt Stratton, dass Gordon nicht am Soundtrack für den kommenden DLC für Eternal beteiligt sei, und das eine weitere Zusammenarbeit nicht wahrscheinlich ist. Man darf also gespannt sein, wer in Zukunft den Sequels einen brachialen Soundtrack verleihen werden.

Here’s a comparison between the original BFG Division from Doom 2016’s official soundtrack (left) vs. the BFG 2020 remix on Eternal’s soundtrack from today (right).

Notice how the wavelengths in BFG 2020 form a nearly perfectly straight bar vs. the original with more definition pic.twitter.com/TCJRdOe1Yf

— Doominal Crossing: Eternal Horizons 🐶 (@thatACDCguy) April 19, 2020