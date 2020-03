Half Life 3 – Valve äußert sich zu möglichen Nachfolger

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung von Half-Life: Alyx, hatte Entwickler Valve angedeutet, dass das VR-Spiel nicht unbedingt das letzte Spiel der Reihe sein müsse. Erwartet uns tatsächlich ein Half Life 3?

Entwickler hoffen auf weiteres Spiel

In einem Interview mit den Kollegen von Game Informer äußerte sich Valves Robin Walker tatsächlich zu einem möglichen Half Life 3. So wurde er gefragt, was er Spielern mit auf den Weg geben möchte, die noch immer auf einen neuen Teil der Reihe hoffen. Dem entgegnet er, dass sich sowohl er als auch das gesamte Team hinter Alyx über eine Rückkehr in diese Welt freuen würden:

“Half-Life bedeutet uns sehr viel und es war unfassbar erfüllend, uns wieder mit seinen Charakteren, seinem Szenario und seinen Mechaniken vertraut zu machen. Im Team von Half-Life: Alyx arbeiten Leute, die seit Half-Life 2 bei Valve sind und sogar einige, die bis zum ersten Teil zurückreichen. Und es gibt einige Leute, für die Half-Life: Alyx das erste Spiel der Reihe ist, an dem sie arbeiten – viele von ihnen hoffen definitiv, dass es nicht das letzte bleibt. Wir sehen Half-Life: Alyx absolut als unsere Rückkehr in diese Welt, nicht als ihr Ende.”

Damit gibt er zwar keine konkreten Informationen bekannt, einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber wohl dennoch. Ob der nächste Eintrag im Half-Life-Universum dann tatsächlich ein neuer Hauptteil wird oder uns ein weiterer Ableger erwartet, bleibt aber abzuwarten.

Quelle: Game Informer