Epic Games Store – GoNNER und Offworld Trading Company ab sofort kostenlos

Seit Sommer des vergangenen Jahres stellt Entwickler Epic Games kostenlose Spieletitel im wöchentlichen takt Kunden des hauseigenen Stores zur Verfügung. Auch in 2020 verschenkt das amerikanische Studio im Epic Games Store erneut Titel.

GoNNER und Offworld Trading kostenfrei im Epic Games Store herunterladen

So stehen euch in dieser Woche direkt zwei Spiele kostenlos zum Download beriet. Unter anderem mit dabei ist der anspruchsvolle Plattformer GoNNER für den ihr normaIerweise 9,99 Euro berappen müsstet. Zudem gesellt sich der Strategie-Titel Offworld Trading Company aus dem Hause Mohawk Games. Hier kommt ihr in taktischen Gefechten um die Vorherrschaft auf dem Mars. Der Indie-Titel kostet normalerweise 29,99 Euro. Beide Spiele stehen euch noch bis zum 12. März 2020 zum Download bereit. Danach folgen die drei Titel Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike und Mutazione.

Quelle: Epic Games Store