Ace Attorney – Capcom startet Umfrage zu neuem Titel

Der japanische Publisher Capcom startete jüngst eine Umfrage zur Ace Attorney-Reihe und deutet damit überraschend auf einen neuen Serienteil hin. Erwartet uns womöglich ein neues Abenteuer des Star-Anwalts?

Umfrage zur Story, Grafik und Co.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Capcom mit The Great Ace Attorney Chronicles eine Mini-Spielesammlung von Titeln der populären Adventure-Riehe, die bisher lediglich in Japan erschienen sind. Ein neuer, frischer Serienteil lässt aber weiterhin auf sich warten.

Das muss aber gar nicht mal so bleiben. Wie Capcom in einer neuen Umfrage durchblicken lässt, könnte der Publisher durchaus neue Projekte rund um das beliebte Franchise in Erwägung ziehen. Die Online-Umfrage geht dabei auf mannigfaltige Themengebiete ein und stellt Usern unter anderem die Frage, ob sie bereit wären einen neuen Teil der Serie zu erwerben. Dies lässt die Vermutung nahe, dass Capcom durchaus bereit wäre neue Ableger zu entwickeln. Abseits davon beschäftigt sich das Tool auch mit der Steuerung der Spiele, der Story sowie der grafischen Präsentation. Die vollständige Umfrage findet ihr hier.

Eine offizielle Bestätigung von Seiten Capcom steht aber natürlich weiterhin aus. Wer nicht auf ein neues Ace Attorney-Spiel warten will, der kann sich mit The Great Ace Attorney Chronicles schon jetzt in einige frische Abneteuer stürzen. Die Collection vereint die beiden Titel The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, die damit erstmals auch hierzulande erhältlich sind. Zusatzinhalte wie Bonuskapitel, Galerien und schmucke Kostüme sind ebenfalls Teil des Pakets.

Quelle: Capcom