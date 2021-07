Horizon: Forbidden West – Release laut Insider erst 2022

Erst im Mai stellte uns Sony auf der State of Play das kommende Action-Adventure Horizon: Forbidden West ausführlicher vor. Und auch wenn das Gameplay sehr ausgereift wirkte, so könnte ein Release in diesem Jahr nun doch auf der Kippe stehen. Laut eines Branchen-Insiders könnte es hierzu bald eine offizielle Ankündigung geben.

Horizon: Forbidden West soll erneut verschoben werden

Ein konkretes Release-Datum hat der Nachfolger zu Zero Dawn zwar noch nicht, aber Sony sprach in den vergangenen Monaten immer von einer Veröffentlichung in diesem Jahr. Laut Jeff Grubb, einem bekannten Branchen-Insider, steht aber selbst das nun auf der Kippe. Bereits Hermen Hulst, Chef der Playstation Studios, zweifelte schon daran. Man plane zwar für 2021, das sei aber nicht sicher. Grubb will nun erfahren haben, dass eine neue State of Play im September folgen könnte. Auf dieser plane Sony dann die Verschiebung des AAA-Titels zu verkünden. Jedoch wolle Sony noch weitere Titel zeigen, die definitiv dieses Jahr erscheinen, um für einen Ausgleich zu sorgen.

Jeff Grubb betonte aber, dass dies nicht in Stein gemeißelt sei. Demnach könnte es nach wie vor noch für das Weihnachtsgeschäft reichen. Mit jedem weiteren Monat der verstreicht, steigt auch die Erwartungshaltung, dass ein konkreter Termin bekannt gegeben wird. Das Spiel wurde 2020 angekündigt und erscheint neben der Playstation 5 auch auf der Playstation 4. Auch God of War Ragnarok wurde vor Kurzem aufs nächste Jahr verschoben. Dieser Titel ist ebenfalls für PS5 und PS4 geplant. Über einen PC-Release der beiden Spiele ist noch nichts bekannt.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: GrubbSnax