Capcom Arcade 2nd Stadium – 32 krasse Klassiker

Capcom Arcade 2nd Stadium knüpft an Capcom Arcade Stadium an und hat wieder eine Vielzahl an Klassikern im Set. Die Videospielsammlung soll ab dem 22. Juli 2022 weltweit für die Nintendo Switch, PS4, Xbox One und Steam erhältlich sein.

Capcom Arcade 2nd Stadium: großes Angebot für Frühkäufer*innen

Neben den 32 enthaltenen Arcadeklassikern gibt es zudem den 2D Side-Scrolling-Plattformer SONSON von 1984 kostenlos dazu. Weiterhin bietet Capcom allen Vorbesteller*innen oder Frühkäufer*innen bis zum 05.08.22 von Capcom Arcade 2nd Stadium das Display Frames Set 1 an. Weiterhin erhalten Spieler*innen von Capcom Fighting Collection, die den Titel ebenfalls vorbestellen oder bis zum 30.09.22 kaufen, das Bonusspiel Three Wonders an. Wer das originale Capcom Arcade Stadium besitzt, erhält zudem Farben, Musik und Artworks für den Bildschirm und kann dort bis zum 21.07.22 Street Fighter II – The World Warrior kostenlos downloaden.

Das 2nd Stadium der Acadesammlung wartet somit mit einer Vielzahl an Anreizen auf, um das eigentliche Spiel zu promoten. In diesem könnt ihr lokal gegen Freunde und Verwandte spielen und eine Menge an Personalisierungen vornehmen. Einige dieser Anpassungen umfassen beispielsweise online Ranglisten, das Design eines Automaten, anpassbare Schwierigkeitsgrade und die Zurückspul-Funktion. Von den 32 spielbaren Arcadetiteln könnt ihr alle oder auch nur einige herunterladen. Zu den Klassikern zählen unter anderem Megaman 2 – The Power Fighters, Black Tiger oder Capcom Sports Club.

Wer also Lust hat, in Nostalgie zu schwelgen, den Vorgänger Capcom Arcade Stadium bereits großartig fand oder neugierig auf Aracespiele geworden ist, dem ist Capcom Arcade 2nd Stadium zu empfehlen. Ab dem 22.07.22 wird sich zeigen, wie spannend diese Klassikersammlung sein kann. Einen ersten Einblick gibt der folgende Trailer:

Quelle: Capcom via Pressemitteilung

Titelbild: Capcom