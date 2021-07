Kena: Bridge of Spirits – Release auf September verschoben

Das ambitionierte Indie-Projekt Kena: Bridge of Spirits sollte ursprünglich bereits Ende des letzten Jahres für PC, PlayStation 4 sowie PlayStation 5 veröffentlicht werden. Nach mehreren Verschiebungen setzte Entwickler Ember Lab im Rahmen einer State of Play Anfang diesen Jahrs den offiziellen Releasetermin auf den 24. August 2021. Nun kurz vor der geplanten Veröffentlichung wurde das bunte Action-Adventure kurzerhand ein weiteres Mal verschoben.

Kena: Bridge of Spirits kommt erst im September 2021

So meldete sich das 14-köpfige Indie-Studio unlängst via Twitter zu Wort und gab zu verstehen, dass man den ursprünglich geplanten Releasetermin letztendlich doch nicht einhalten könnte. Das Spiel benötigt nach den Aussagen des amerikanischen Entwicklers noch weiteren Feinschliff, schließlich wolle man den Fans die bestmögliche Erfahrung auf allen Plattformen bieten. Dazu arbeitet man derzeit weiterhin hart an der Fertigstellung des Titels, wobei die zusätzliche Zeit dringend benötigt wird um eben auch die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. So habe man schlussendlich die schwierige Entscheidung getroffen den Releasetermin auf den 21. September zu verlegen und somit gut einen Monat nach dem zuletzt geplanten Termin.

In Kena: Bridge of Spirits schlüpft ihr in die Haut der namensgebenden Heldin Kena, die sich auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schrein auf eine mystische Reise rund um Spiritualität und Freundschaft begibt. Um die zahlreichen Geheimnisse des verlassenen Dorfes aufzudecken, erkundet ihr nun die Spielewelt, löst Rätsel und stellt euch in actionreichen Kämpfen zahlreichen übernatürlichen Wesen. Als besonderen Kniff halten hier die „Rot“ Einzug ins Spielgeschehen. Die kleinen, knuffigen Geister unterstützen Kena mit einzigartigen Fähigkeiten sowie Möglichkeiten, die unter anderem Einfluss auf die Umgebung haben werden.

