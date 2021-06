NEO The World Ends with You – Demo ab morgen verfügbar

Bevor das RPG-Sequel NEO: The World Ends with You im kommenden Monat offiziell erscheint, können sich interessierte SpielerInnen in einer kostenfreien Demo-Version frei ausleben.

Start um 19 Uhr

Das vielgelobte JRPG The World Ends with You bekommt schon Ende Juli ein vollumfängliches Sequel spendiert, das sowohl auf Nintendo Switch als auch PlayStation 4 aufschlagen wird. Für diejenigen, die den Release kaum noch abwarten können oder sich schlichtweg unsicher sich, wird Publisher Square Enix dankenswerterweise eine kostenlose Demo-Version veröffentlichen. Die Probierfassung soll demnach bereits ab dem morgigen Freitag, den 25. Juni zum Download bereitstehen. Die Demo wird dabei ab 19 Uhr deutscher Zeit in den Stores freigeschaltet und kann sowohl auf PlayStation 4 als auch Nintendo Switch angespielt werden.

Ergänzend dazu hat Square Enix zeitgleich einen brandneuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der auf den nahenden Release einstimmen soll. Die frischen Eindrücke findet ihr wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen.

NEO: The World Ends with You erscheint am 27. Juli 2021 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Eine Version für den PC via Epic Games Store soll zudem im Laufe des Jahres 2021 nachfolgen. Im populären Anime-Rollenspiel schlüpft ihr in die Rolle von Rindo, dem Anführer der Gruppierung Wicked Twisters. Gemeinsam mit eurer Gruppe müsst ihr das nebulöse Spiel der Realer überleben und den Sieg einfahren.

Quelle: Square Enix