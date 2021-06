Pokémon Schwert & Schild – Gamestop verschenkt Gigadynamax-Sanaconda

Bereits in der Vergangenheit durften Fans der populären Rollenspiel-Reihe Pokémon durch zahlreiche Gratis-Dreingaben in den Genuss von einzigartigen Taschenmonstern gelangen. Dabei verschenkte häufig die Händler-Kette Gamestop Codes in den eigenen Filialen an Spieler, die ihren Pokédex aufstocken wollten. Nun stellt die US-amerikanische Einzelhandelskette auch für die aktuellen Ableger Pokémon Schwert & Schild vollkommen kostenlos ein digitales Goodie zur Verfügung.

Gigadynamax-Sanaconda für Pokémon Schwert & Schild kostenlos

Passend zum 25. Geburtstag der japanischen Rollenspiel-Reihe lässt der Händler Gamestop die bekannte Gratis-Aktion hierzulande wieder aufleben und verschenkt fleißig Codes für ein digitales Taschenmonster an die Fans. So könnt ihr euch derzeit die Gigadynamax-Version von Sanaconda vollkommen kostenfrei sichern. Das Pokémon gehört dem Typ Boden an und ähnelt optisch stark einer Schlange. Wer sich das Angebot sichern will, muss lediglich auf der offiziellen Seite des Händlers seine E-Mail-Adresse hinterlegen. In der nun erhaltenen E-Mail befindet sich der Code, den ihr ganz bequem im Hauptmenü des Spiels eingeben könnt. Klickt dazu einfach auf die Menüoptionen “Geheimgeschenk”, “Geheimgeschenk erhalten” und “per Passwort empfangen”. Habt ihr nun den Code eingegeben, erhaltet ihr einen Dynakristall, den ihr nur noch aktivieren müsst, um auf das seltene Gigadynamax-Sanaconda zu treffen. Das kostenlose Angebot kann noch bis zum 18. Juli wahrgenommen werden.

Pokémon Schwert & Schild erschien am 15. November 2019 exklusiv für Nintendo Switch.

