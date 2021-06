Stalker 2: Heart of Chernobyl – Frischer Gameplay-Trailer und Releasetermin veröffentlicht

Im Rahmen des Xbox und Bethesda Showcase hat der Redmonder Konzern unter anderem einen ausführlichen Eindruck in den Endzeit-Shooter Stalker 2 gewährt. Einen konkreten Releasetermin gab es gleich obendrauf.

Erst 2022 auf PC und Xbox

Am Abend überraschte Microsoft seine ZuschauerInnen mit einer umfangreichen Präsentation des kommenden Survival-Shooters Stalker 2: Heart of Chernobyl. Zu sehen waren über 5 Minuten neues Material aus dem Endzeit-Abenteuer inklusive zahlreicher Gameplay-Abschnitte.

Garniert wurde das Showcase zu guter Letzt mit einem finalen Releasetermin. Wie viele der vorgestellten Spiele am Abend wird Stalker 2: Heart of Chernobyl erst 2022 auf den Markt kommen. Konkret peilt man einen Release am 28. April 2022 für Xbox Series X/S und PC an. Der Shooter wird zudem ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar sein.

Stalker 2: Heart of Chernobyl spielt wie seine Vorgänger in der postapokalyptischen Welt rund um das verunglückte Atomkraftwerk. SpielerInnen werden erstmals in der Lage sein die Open-World frei zu erkunden und sogar auf ihre ganz eigene Weise zu beeinflussen.











Quelle: Microsoft