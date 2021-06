Diablo 2 Resurrected – Remaster kommt im September

Erst gestern machten erste Gerüchte um ein mögliches Releasedatum zur Neuauflage von Diablo 2 im Netz die Runde. Laut diesen sollte das Remaster noch im Laufe der E3 einen offiziellen Releasezeitraum erhalten. Im Rahmen vom Microsoft und Bethesda Showcase wurde nun nicht nur neues Bildmaterial zu Diablo 2 Resurrected gezeigt, gleichsam wurde ebenfalls das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

Diablo 2 Resurrected kommt im September 2021

So bestätigten sich die Gerüchte, die Insider Brushie erst kürzlich via Reddit geteilt hatte. Demnach soll die Hack and Slay Neuauflage am 23. September 2021 offiziell für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, sowie Nintendo Switch veröffentlicht werden. Spieler dürfen sich außerdem auf Cross-Progression zwischen allen angekündigten Plattformen freuen. Abseits davon beinhaltet das Remaster ein besonderes Schmankerl für alle alteingesessenen Fans. So steht es euch jederzeit frei zwischen der klassischen Version des Spiels und der optisch moderneren Fassung hin und her zu schalten. Zudem verspricht Blizzard einen 8-Spieler-Koop-Modus sowie diverse Quality of Life-Verbesserungen.

Eine Beta-Phase soll zudem ebenfalls noch vor dem Release am 23. September stattfinden. Laut den Informationen von Nutzer Brushie werden hier vorrangig Vorbesteller in den Genuss der Testphase kommen dürfen. Blizzard hat sich bislang noch nicht konkreter zur Beta geäußert.

Den neuen Trailer könnt ihr euch im folgenden genauer ansehen:











Quelle: Xbox via YouTube