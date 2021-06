Skatebird – Die Vogelvariante von Tony Hawk erhält ein Erscheinungsdatum

Fans der Tony Hawk Spiele erwartet in naher Zukunft ein wenig Abwechslung. Mit Skatebird erscheint für die Nintendo Switch, den PC und die Xbox One ein Skate-Spiel der etwas anderen Art. Aber hey, wer wollte nicht schon immer mal in die Rolle eines Skateboard fahrenden Wellensittich oder einer grindenden Taube schlüpfen?

Skatebird erscheint am 12. August 2021

Das lange Warten hat also nun endlich ein Ende. Nachdem das Spiel der Entwickler Glass Bottom Games bereits im November 2018 das erste Mal angekündigt worden ist, erhielt es nun im Rahmen der IGN Expo ein finales Erscheinungsdatum. Ab dem 12. August 2021 können sich Vogelliebhaber aufs Skateboard schwingen und tricksen was das Zeug hält.

Ganz im Stil von Micro Machines nimmt das Spiel in der Wohnung des Vogels platzt und lässt euch eure Stunts auf Stiften, Radiergummis und weiteren Schreibtischutensilien ausführen. Angelehnt an die erfolgreichen Tony Hawk Spiele geht es auch in Skatebird darum, Tricks zu performen, die Umgebung zu erkunden und Items einzusammeln.











Nintendo Switch Pro Controller Controller für präzise und realistische Steuerung

Passend für die Nintendo Switch

Farbe: Grau

Übertragungsart: Kabellos

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo via YouTube