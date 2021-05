Dragon Quest – Präsentation verrät wie es mit der Serie weitergeht

Zum 35. Jubiläum der Dragon Quest Reihe, hat Square Enix in einem Livestream gezeigt, wie es mit der Reihe weitergehen soll. Unter anderem wurden Remakes, aber auch ein neuer Teil der Hauptreihe angekündigt.

Dragon Quest 12 ist in der Mache!

Fans der Serie dürfen sich mit Dragon Quest 12: The Flames of Fate, auf einen neuen Ableger der Hauptreihe freuen, jedoch gab es nicht mehr als einen kleinen Teaser zu sehen, der den Titel des Spiels verkündete. Weder zur Story noch zum Release-Datum wurde etwas gesagt. Der Teaser zeigt dabei nur das Logo, welches in Flammen auf schwarzen Stein gebrannt wurde. Möglicherweise geht der Titel dieses Mal in eine düsterere Richtung. Aber das war noch nicht alles. was Square Enix für uns bereitgehalten hat. Jenny hatte darüber ja bereits eine News verfasst, die ihr hier finden könnt.

Mit Dragon Quest 3 HD-2D Remake wird der dritte Teil der Reihe aufgehübscht und wieder spielbar gemacht. In dem gezeigten Trailer sieht man, dass die Grafik aus Octopath Traveler übernommen wurde. Den Trailer dazu habe ich euch unten verlinkt. Es wurde außerdem, von Yuji Horii angedeutet, dass auch Teil 1 und Teil 2 ein Remake erhalten werden. Zuletzt wurde noch eine Offline-Version von Dragon Quest X angekündigt, welches bereits 2012 als MMORPG veröffentlicht wurde. Zu allen Titeln wurden keine Release-Termine genannt, was darauf schließen lässt, dass sich die Entwicklung wohl noch etwas hinziehen wird. Lediglich beim Remake des dritten Teils, könnte man davon ausgehen, dass ein Release in diesem bzw. nächsten Jahr möglich sei. Unseren Test zum elften Teil der Reihe könnt ihr in der Zwischenzeit hier nachlesen.











*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Square Enix