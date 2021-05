Horizon Forbidden West – Gameplay Trailer zeigt Aloys neue Fähigkeiten

Im Rahmen einer State of Play hat Sony das erste Mal Gameplay zu Horizon Forbidden West veröffentlicht. Der Trailer zeigt dabei Aloys neue Fähigkeiten, die auf einer Rettungsmission zum Einsatz kommen.

Spielt Horizon Forbidden West in San Francisco?

Der Trailer schickt euch quer durch einen Dschungel, aber auch unter die Wasseroberfläche, die ihr nun erkunden könnt. Hier kommt auch direkt eine ihrer neuen Gadgets zum Tragen, denn sie besitz nun eine Tauchmaske, wodurch sie ewig unter Wasser bleiben kann. Auch hier ist sie von Gefahren nicht verschont und muss sich zwischen Unterwasserpflanzen verstecken. Außerdem ist sie nun mit einem Gleiter, der stark an Breath of the Wild erinnert und einem Greifhaken ausgestattet. Ihr Gadget am Ohr wurde auch verbessert, wodurch Sie nun erkennt, an welchen Stellen sie klettern kann.

Während sie durch die Büsche streift, erinnert eine Szene stark an die Golden Gate Bridge in San Francisco, spielt der neuste Teil nun im Westen der USA? Neben neuen Gadgets haben es auch neue Kreaturen in das Spiel geschafft, unter anderem Krokodile, aber auch Raptoren, die ihr zum Reiten benutzen könnt. Doch es kommt noch dicker, denn riesige Elefanten mit Laserkanonen stellen sich euch nun auch in den Weg. Diese Elefanten erinnern stark an die Olifanten in Herr der Ringe und werden auch von Gegnern beritten. Im Kampf können die Laserkanonen vom Elefanten abgetrennt und gegen die Maschine eingesetzt werden. Um Gegner zu verlangsamen, hat Aloy nun Klebebomben, die sie mit ihrer Schleuder verschießt. Den Trailer habe ihc euch unten verlinkt und ich empfehlen diesen in 4K zu schauen, da dies doch schon einen riesigen Unterschied macht. Mehr Gaming-News findet ihr in unserer Übersicht.











Quelle: Guerrilla