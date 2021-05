Scarlet Nexus – Demo an sofort auch auf PS4 und PS5

Das Anime-Actionspiel Scarlet Nexus erscheint schon in rund vier Wochen für PC und Konsolen – doch bevor es soweit ist, haben Interessierte die Möglichkeit den Titel ausgiebig anzutesten.

Keine PC-Demo in Sicht

Nachdem Xbox-SpielerInnen bereits in der vergangenen Woche Hand an das kommende Action-Spiel Scarlet Nexus legen konnten, kommen nun auch PlayStation-Jünger in den Genuss der kostenfreien Demo-Version. Die Probierfassung steht demnach ab sofort auf PlayStation 4 sowie PlayStation 5 zum Download bereit – und das natürlich ohne zusätzliche Kosten.

Die Demo kommt derweil mit einem durchaus beachtlichen Umfang daher: Ihr könnt wahlweise in die Rolle von Yuito Sumeragi oder Kasane Randall schlüpfen und eine Story-Mission mitsamt einiger Cutscenes absolvieren. So könnt ihr direkt beide Protagonisten ausprobieren, die sich spielerisch vor allem durch die Wahl ihrer Waffen und Fähigkeiten unterscheiden. Darüber hinaus habt ihr Zugriff auf ein separates Turtorial, das euch die Grundmechaniken des Spiels näherbringt.

Eine dedizierte Demo für den PC ist indes scheinbar nicht geplant. Ebensowenig werdet ihr euren Spielfortschritt in die Vollversion übertragen können.

Scarlet Nexus erscheint am 25. Juni 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Weitere Details zum Spiel findet ihr in unserer ausführlichen Releaseübersichtausführlichen Releaseübersicht.











Quelle: Bandai Namco