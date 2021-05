Dying Light 2 Stay Human – Releasetermin bestätigt und neue Spielszenen

Am vergangenen Abend zeigt Entwickler Techland im Rahmen der eigenen Webserie ‘Dying 2 Know’ nicht nur neue Spielszenen zum Parcours -Action-Titel Dying Light 2 Stay Human, man machte im gleichen Zuge auch das offizielle Releasedatum bekannt. Mit dem Start der Vorbestellungen, gab das polnische Studio ebenfalls erste Einblicke und die verschiedenen Editionen, die dann zur Veröffentlichung zum Kauf bereitstehen werden.

Dying Light 2 Stay Human erscheint noch in diesem Jahr

Mit der Veröffentlichung vom neuem Video, das genauer auf das Ganmeplay des Zombie-Action-Titels eingeht, gab Techland ebenfalls den offiziellen Releasetermin bekannt. So bewahrheiteten sich schlussendlich die Gerüchte, die bereits seit einigen Tagen im Netz die Runde machten. Dying Light 2 wird demnach ab dem 7. Dezember 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S als auch für den PC erscheinen. Wer an seinem persönlichen Heimcomputer spielen möchte, kann sich den Titel sowohl via Steam als auch im Epic Games Store sichern.

Mitsamt den neuen Gameplay-Einblicken betonte Techland vermehrt, dass das Sequel keinen Storybezug zum Erstling haben wird. So will man gewährleisten, dass auch Neulinge ohne Verständnisprobleme in die Welt von Ding Light eintauchen können. Zudem wird die deutsche Fassung des Zombie-Spektakels allem Anschein nach hierzulande zensiert veröffentlicht.

Neben der Standard Edition werden Spieler außerdem auf eine Deluxe Edition, die mit einem Steelbook daherkommt, sowie auf eine Collectors Edition zurückgreifen können. letztere enthält mitunter eine Figur zum Spiel, ein Sticker-Set, ein UV Flashlight sowie ein Artbook











