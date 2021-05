Resident Evil – Neuveröffentlichung in UHD 4K für den Juli 2021 angekündigt

Gerade erst erschien der inzwischen achte Teil der erfolgreichen Spielereihe, nun gibt es auch noch gute Neuigkeiten für die Fans der Filme. So hat Constantin Film bekannt gegeben, dass alle sechs Filme der Resident Evil Reihe komplett neu in 4K veröffentlicht werden.

Resident Evil schärfer denn je

So könnt ihr bereits ab dem 1. Juli 2021 alle sechs Abenteuer von Milla Jovovichs Alice und ihrem Kampf gegen die böse Umbrella Corporation in völlig neuem 4K genießen. Vom ersten Teil der Reihe von 2002 bis hin zu Resident Evil: The Final Chapter von 2016 erstrahlen die Filme in ganz neuem Glanz. Zusätzlich dazu gibt es auch noch eine ganze Menge an bisher unveröffentlichem Bonusmaterial für euch zu entdecken, also seid gespannt. Wer also nach dem Village immer noch nicht genug hat kann sich darauf freuen, die Geschichte von Alice nochmal komplett neu zu erleben.

Freut ihr euch auf die Filme?

Quelle: Constantin Film via Pressemeldung