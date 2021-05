Final Fantasy Origin – Gerüchte um Soulslike verdichten sich

Arbeitet der renommierte Entwickler Team Ninja aktuell an einem Soulslike-Abenteuer im Final-Fantasy-Universum? Square Enix könnte das vermeintliche Action-Spiel schon auf der E3 2021 enthüllen.

Neue Details zum Schwierigkeitsgrad und Demo

Bereits seit einigen Wochen kursiert hartnäckig das Gerücht das Team Ninja und Square Enix gemeinsam an einem Ableger von Final Fantasy arbeiten, der offenbar Soulslike-Anleihen besitzt. Während sich die beiden Unternehmen diesbezüglich noch ausschweigen, prescht nun jedoch eine anonyme, projektnahe Quelle hervor, die weitere vermeintliche Details zum Spiel in Erfahrung gebracht haben will.

Demzufolge wird das Spiel den Titel Final Fantasy Origin tragen und in der Welt des ersten Final Fantasy angesiedelt sein. Der Ableger wird indes zwar als Soulslike klassifiziert, soll jedoch bei weitem nicht so schwierig ausfallen wie seine großen Brüder Nioh oder Dark Souls. Darüber hinaus ist die Rede von einer Demo-Version mit dem Namen Stranger in Paradise, die noch im Sommer zum Download angeboten werden soll. Die Probierversion bildet dabei den Alpha-Status des Spiels ab und soll einen ersten Eindruck vom Spielgeschehen vermitteln. Mit dem daraus resultierenden Feedback der Spieler will das Entwicklerteam dann weitere Verbesserungen vornehmen.

Einen Releasetermin nannte man im Zuge der Leaks zwar nicht, jedoch soll Final Fantasy Origin zunächst zeitexklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Eine Veröffentlichung für den PC sei demnach zeitverzögert ebenfalls geplant. Genauere Details seien zur diesjährigen E3 zu erwarten.

Quelle: VG247