Magic Legends – Im neuen Update wird’s heiß

Perfect World Entertainment hat für Magic Legends ein Update veröffentlicht, welches euch eine neue Planeswalker-Klasse präsentiert. Ihr dürft euch nun über den neuen Pyromagier freuen, der seine Gegner mächtig ins Schwitzen bringen wird.

Das kommt mit dem Magic Legends Update hinzu

Der neue Pyromagier ist eine Fernkampfklasse, die das Schlachtfeld in Flammen hüllt, um seine Gegner zu vernichten. Vom 20. bis 24. Mai, 19 Uhr könnt ihr die Klasse gratis im ZEN-Store freischalten. Die Pyromagier-Klasse wird auf BP-Stufe 4 und das Kostümset des Pyromagiers wird auf BP-Stufe 8 freigeschaltet. Wenn ihr die Klassenstufe 30 erreicht, erhaltet ihr die zusätzliche Eigenschaft “Finale der Flammen”, die eure Gegner explodieren lässt und somit anderen Gegnern Schaden zufügt. Aber die neue Klasse ist nicht die einzige Änderung in dem Update.

Neu hinzu kommt außerdem der Story-Akt IV: Jagd nach Antworten, der die Reise durch das Multiversum fortsetzt. Die uralte Kraft ist erwacht und die geheimnisvolle Planeswalkerin wurde auf Benalia aufgespürt. Außerdem wurden Leistungsupgrade durchgeführt, um Bildfrequenzen zu erhöhen und die Komptabilität für mehrere PC-Ausstattungen zu verbessern. Aber auch neue Funktionen wurden implementiert, wie das zufällige Wartelistensystem, welches euch ein einfacheres Matchmaking ermöglicht, sowie Verbesserungen beim Deckbau und Chat. Derzeit befindet sich das Spiel noch in einer Open Beta, also könnte es sein, dass einige Features noch ergänzt oder wieder herausgenommen werden. Im Laufe diesen Jahres soll der Titel dann auf PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Mehr zu den Updates könnt ihr hier finden.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Perfect World Entertainment