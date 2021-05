Die Sims 4 – Innendesign-Gameplay-Pack kommt im Juni

EA hat für Die Sims 4 eine neue Erweiterung angekündigt, die schon im Juni zum Download bereitsteht. Das Innendesign-Gameplay-Pack verwandelt euer normales Zuhause in einen Palas und erscheint für alle Plattformen zur gleichen Zeit.

Die Sims 4 macht dich zum Innendekorateur

Das Innendesign-Gameplay-Pack wird am 01. Juni für PC und Mac über Origin und Steam, PlayStation 4, sowie Xbox One erscheinen. Schon immer haben die Spieler von Sims ein besonderes Augenmerk auf das Design ihrer Häuser gelegt und nun kann dieses weiter verbessert werden. In der neuen “Innendekorateur” Freelancer-Karriere, können eure Wohnträume Wirklichkeit werden. Dafür müssen die Spieler ihre Kreativität nutzen, um die Renovierungsprojekte abzuschließen und die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Dabei müsst ihr aufpassen die Vorlieben der Kunden im Auge zu behalten, sowie das Budget, welches ihr zur Verfügung habt. Verschiedene Zielen könnten sein, einzelne Räume, ganze Grundstücke oder Geschäftsräume umzugestalten und ihnen eure eigene Note zu verpassen. Als neue Möbel kommen unter anderem Anbausofas, modulare Regale sowie integrierte Kochfelder und Herde ins Spiel. Die veränderung der Räume kann mit einer großen Enthüllung gefeiert und mit Vorher- und Nachher-Fotos dokumentiert werden.

„Mit Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign wollten wir Simmern neue Werkzeuge und Ressourcen an die Hand geben, mit denen sie ihre Baufähigkeiten erweitern und ihr inneres Designtalent auf spannende neue Weise entfesseln können“, erklärt Jill Johnson, Produzentin von Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign.

Die Sims 4 [PC Code - Origin] Erschaffen und erforschen Sie ein Leben voller bedeutender Möglichkeiten.

Erstellen und steuern Sie intelligentere, glaubhaftere und gefühlsbetonte Sims.

Nutzen Sie brandneue intuitive Kreativtools, die Spaß machen.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: EA via Pressemeldung