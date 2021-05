Scarlet Nexus – Kostenlose Demo für Xbox steht bereit

Zu Scarlet Nexus ist eine Demo für Xbox One und Xbox Series X/S erschienen. Die Probe-Version steht zunächst nur Xbox-Spielern zur Verfügung und kann über den Microsoft Store runtergeladen werden.

Scarlet Nexus Demo Trailer

Bandai Namco hat eine Demo-Version zum kommenden Action-JRPG veröffentlicht – allerdings vorerst nur für die Xbox One und Xbox Series X/S. In dieser Probe-Variante könnt ihr euch entweder als Yuito Sumeragi oder Kasane Randall in die Action stürzen. Einige Zwischensequenzen bekommt ihr dabei auch zu sehen. Das Spiel wurde an einigen Stellen für die Demo Edition angepasst. Passend dazu kam auch ein Trailer zur Demo heraus.

Ab dem 28. Mai 2021 soll auch eine PlayStation 4 und PlayStation 5 Demo erscheinen. PC-Spieler gehen wohl leider leer aus. Der Fortschritt aus der Demo kann nicht in die Vollversion übernommen werden.

Scarlet Nexus erscheint am 25. Juni 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.











Quelle: Bandai Namco Entertainment Europe via YouTube