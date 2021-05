Crysis 2 Remastered – Entwickler deuten Neuigkeiten an

Die Entwickler bei Crytek werden nicht müde, ihre langjährige Shooter Reihe weiter zu verarbeiten. Jetzt gibt es erneut Andeutungen zu Crysis 2 Remastered, welches zusammen mit anderen Titeln geleakt wurde und weitere Infos scheinen bald anzustehen.

Crysis 2 Remastered erneut angeteasert

Im letzten Jahr kam die Remastered Version des ersten Tech Shooters von Crytek auf aktuellen Plattformen heraus. Und damit etablierte sich der Titel auch gleich erneut als Plattform Benchmark. Schon damals als das Original erschien ließ der Titel ordentlich die Muskeln spielen und reizte jede damals aktuelle Hardware aus.

Im November letzten Jahres enthüllte ein Leak die Existenz, des Remasters und auch entsprechnder Versionen für den zweiten und dritten Teil. Darüber hinaus soll es auch eine VR Version, sowie Robinson 2, Hunt Mobile und einen Nachfolger von Ryse geben.

In dem Leak war auch die Rede von einem Next betiteltem neuen Teil der Shooter Reihe, bei dem es sich um ein Free to play Battle Royale Titel handeln soll. Bislang hält sich Crytek an die Leaks und hat vor wenigen Tagen erst Tweet mit Verweis auf den zweiten Teil gepostet.

In einem Tweet posteten die Entwickler “They used to call me Prophet”, eine Zeile von Major Barnes aus besagtem Sequel. Gefolgt von einem erneuten Post mit einem Screenshot aus Teil 2. Sollte also bald eine Ankündigung des Remaster folgen, könnte auch an den anderen Leaks etwas dran sein.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: @Crysis via Twitter