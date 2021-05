Hotel Transsilvanien – Überraschungstrailer kündigt vierten Teil an

Hotel Transsilvanien kehrt zurück! Die erfolgreiche Animationsfilmreihe rund um Graf Dracula, seiner Tochter Mavis und ihrem sterblichen Ehemann Jonathan wird durch einen vierten Teil ergänzt. Der am 17. Mai 2021 überraschenderweise erschienene Trailer sorgt für jede Menge Vorfreude und gibt erste Einblicke bezüglich der Handlung des Monster-Hits für die Groß und Klein.

Hotel Transsilvanien kehrt am 5. August auf die Leinwand zurück

Ihr habt richtig gelesen! Bereits am 5. August 2021 können wir uns gemeinsam mit einem Haufen herrlich animierter Monster in ein neues Abenteuer stürzen. Und der Trailer sieht für Fans der ersten drei Teile erneut vielversprechend aus. Nachdem Dracula und Co. von ihrer Kreuzfahrt aus dem dritten Teil zurückgekehrt sind, sorgt Van Helsings neuste Erfindung für ein ordentliches Durcheinander im Monsterhotel. Der Vampirjäger hat nämlich mit dem Monstifizierungsstrahl eine Möglichkeit gefunden, Menschen in Monster und Monster in Menschen zu verwandeln.

Während Dracula, Frankenstein und Co. sich also mit einer neuen menschlichen Hülle anfreunden müssen, darf Johnny als Drache seiner Monsterseite freien Lauf lassen. Da ist das Chaos vorprogrammiert! Rick Kavanian und Anke Engelke verleihen wie schon im dritten Teil auch in Hotel Transsilvanien 4: Eine Monster Verwandlung Graf Dracula und seiner Frau Ericka van Helsing ihre Stimmen. Wer jedoch Dracus Tochter Mavis und ihren Ehemann Johnny in der finalen Fassung vertonen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Freut ihr euch auch schon auf neuen Monsterspaß?











Quelle: KinoCheck via YouTube