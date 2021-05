Monster Hunter Rise – Digital Event für Mai angekündigt

Fans der japanischen Action-Reihe Monster Hunter dürfen sich 2021 gleich doppelt freuen: neben dem bereits veröffentlichten Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch erscheint in wenigen Wochen ebenfalls mit Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ein weiteres Spin-off mit klassischen Rollenspiel-Fokus. Anlässlich der beiden Titel kündigte Capcom nun ein neues Digital Event für den Mai an.

Digital Event mit neuen Informationen zu Monster Hunter Rise und Monster Hunter Stories 2

So können Spieler und Interessierte am 26. Mai um 16 Uhr den Livestream von Capcom verfolgen. Inhaltlich soll sich alles um die beiden Spiele Monster Hunter Rise und Monster Hunter Stories 2 drehen. Ersteres ist zwar bereits erhältlich, wird allerdings noch im Mai ein neues Update erhalten. Mit Ver. 3. sollen Spieler nicht nur neue Story-Inhalte erwarten dürfen sondern ebenfalls vollkommen neue Monster, die gejagt werden können. Das Update wird wie gewohnt vollkommen kostenfrei zur Verfügung stehen. Neben detaillierteren Informationen zum Titel-Update wird man im Rahmen des Digital Events ebenfalls genauer auf den kommenden rundenbasierten Monster Hunter-Ableger eingehen. Monster Hunter Stories 2 soll bereits am 9. Juli 2021 für Nintendo Switch und via Steam für PCs zur Verfügung stehen.

Passend zur Ankündigung des Digital Events veröffentlichte der japanische Publisher übrigens einen neuen Trailer zum Rollenspiel-Spin-off, welchen ihr euch im Folgenden zu Gemüte führen könnt:











