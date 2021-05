Finger weg! – Zweite Staffel der Kuppelshow mit Kniff erscheint bald

Netflix sorgt weiter für Nachschub für alle Fans von gepflegter Trash-TV Unterhaltung. Mit der zweiten Staffel von Finger weg! geht ein beliebtes Format aus dem Jahr 2020 in die nächste Runde. Der Ankündigungstrailer, den Netflix am 19. Mai 2021 veröffentlichte, verrät das Erscheinungsdatum der zweiten Staffel.

Staffel zwei von Finger weg! startet am 23. Juni

In knapp einem Monat ist es soweit! Staffel zwei von Finger weg! (original Too Hot To Handle) startet am 23. Juni 2021 auf Netflix. Gemeinsam mit The Circle USA und Liebe macht blind (original Love is blind) bildete Finger weg! im Jahr 2020 ein beliebtes Reality-TV Dreiergespann und Fans können sich ab jetzt auf eine zweite Staffel freuen. Nachdem im April 2021 bereits The Circle USA mit einer zweiten Staffel versorgt wurde, ist nun die Kuppelshow mit Haken an der Reihe.

Das Konzept von Finger weg! ist schnell erklärt: Ein Haufen gutaussehender Singles werden auf eine traumhafte Insel geworfen und zum Verlieben zurückgelassen. Soweit so gut, doch Finger weg! hat einen Haken. Denn für die Kandidaten geht es nicht nur darum, die große Liebe zu finden, sondern auch um das Preisgeld von 100.000 Dollar. Das Geld wird am Ende der Staffel unter den Kandidaten aufgeteilt. Wie viel von dem Preisgeld dann noch über ist, hängt von den Teilnehmern ab, denn für körperliche Intimitäten wird Geld von den 100.000 Dollar abgezogen. So kostete ein Kuss in der ersten Staffel zum Beispiel 3000 Dollar.

Das Ziel soll sein, den sonst eher oberflächlicheren Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, tiefgründigere Beziehungen zu ihrem Gegenüber aufzubauen und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Beziehung zu bilden. Ob das von Erfolg gekrönt ist, steht noch in den Sternen. Fans vom Bingewatching müssen sich übrigens gedulden, denn ähnlich wie bei der zweiten Staffel von The Circle werden nicht alle Folgen von Finger weg! auf einmal veröffentlicht. Die finalen Episoden folgen erst eine Woche später am 30. Juni 2021.











