Final Fantasy XIV – So war das digitale Fanfest 2021 (Tag 2)

“Ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich sehr skeptisch war, was das digitale Fanfest anging. Nachdem wir in der vergangenen Zeit häufig von Streaming-Events enttäuscht wurden, hatte ich befürchtet, dass hier dasselbe passieren würde. Schlussendlich bin ich mehr als heilfroh, dass ich meinem Herzen vertraut habe und dem Ganzen die Chance gegeben habe. Denn meine Damen und Herren: So erreicht ihr eure Fans! Natürlich ist das alles kein Vergleich zu einem Live-Event vor Ort, wie denn auch. COVID hat uns alle in der Hand und man muss einfach das Beste aus dem machen, was man zur Verfügung hat. Dennoch steckte in jedem Programmpunkt so viel Freude und Herzblut, dass der Funken einfach überspringen musste und man wehmütig den Bildschirm betrachtete, in tiefem Wunsch gerade am Ort des Geschehens sein zu können. Meine persönlichen Highlights (neben den Ankündigungen zu Endwalker natürlich) waren definitiv die Konzerte und Interviews, die spannende Einblicke hinter die Kulissen und in das Team hinter unserem Lieblingsspiel gaben. Alles an diesem Event strahlte das aus, was Final Fantasy XIV so großartig macht: Emotionen, Leidenschaft, ein unglaublich fannahes Team, eine tolle Community, viel Kreativität und eine Prise Risiko. Danke, für dieses tolle Online-Erlebnis!”

Alexander Schürlein, Redakteur