Warframe – Gara Prime Access angekündigt

Der Octavia Prime Access kommt zum Ende und so ist es Zeit für den nächsten Prime in Warframe. Und so haben wir heute die Ankündigung für den Gara Prime Access bekommen. Die gläserne Kriegerin wird also bald einen neues Gewand anlegen.

Warframe startet bald den Gara Prime Access

Das Team von Digital Extremes hat sich also an die theoretische Reihenfolge gehalten was Primes betrifft, und so bekommen wir bald Gara Prime. Unsere Glaskriegerin zeigt sich dabei in einem wirklich prächtigen Prime Outfit.

Und neben dem Outfit wird der Gara Prime Access auch noch ein paar andere Goodies mitbringen. So bekommen Astilla Prime, Garas eigene Shotgun und der gläserne Hammer Volnus eine Prime Variante spendiert.

Natürlich könnt ihr Gara Prime und ihre Waffen wieder ohne jegliche Kosten im Spiel farmen, sobald sie verfügbar ist. Im Prime Access gibt es aber noch die üblichen Zugaben wie exklusive Glyphs, Booster und Platinum.

In dem Accessories Pack bekommt ihr dann noch das Catena Prime Ephemera, Castellan Prime Kavat Armor, Sabelle Prime Gene Masking Kit, 90 Tage Ressources und Affinity Booster sowie das Kavat Incubator Upgrade mit Starter Kit. Verfügbar ist der Prime Access ab dem 25. Mai 2021 auf allen Plattformen.

Shatter enemy ranks with purpose clear as crystal. Gara Prime Access begins May 25. https://t.co/fVm0AqFZjI pic.twitter.com/oFYOVFKBaK — WARFRAME (@PlayWarframe) May 18, 2021

Quelle: Digital Extremes