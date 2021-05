Warner Bros. – Steht die Gaming-Sparte vor dem Aus?

Bei Warner Bros. passieren im Hintergrund einige Dinge, die die Zukunft des Gaming-Bereichs mit Ungewissheit zurück lassen. Der Konzern steht vor einer Fusion, doch was passiert mit den Spielestudios? Zumindest für manche von Ihnen könnte es eng werden.

Warner Bros. strebt Fusion an

Warner Bros. ist in erster Linie nicht für seine Videospiele bekannt, sondern für filmische Produktionen. Dennoch brachte das Unternehmen bereits viele beliebte Games hervor. Neben Mortal Kombat sind auch die Batman- und Legospiele dort beheimatet. Doch die Firma befindet sich im Wandel. Jüngst gab AT&T bekannt, dass WarnerMedia mit dem TV-Konzern Discovery fusioniert. Damit möchte man sich insbesondere im Streamingbereich besser positionieren. Ein klarer Angriff auf Netflix, Prime und Disney + also. Davon ausgeschlossen bleibt aber aktuell die Gaming-Sparte. Teile davon wolle AT&T behalten, andere darum könnten in die neue Firma übergehen.

Für Discovery ist der Comic-Bereich sehr interessant. Daher sollten Spiele wie Suicide Squad und Gotham Knights sicher sein. Auch ein Hogwarts Legacy wird aufgrund des Franchises sicherlich einen Platz innerhalb der WB-Strukturen finden können. Unklar sind aber andere Projekte und wohin die Spiele-Lizenzen wandern werden. Im vergangenen Jahr kursierten hierzu zahlreiche Gerüchte durch das Netz. Denn immer wieder stand ein Verkauf der Gaming-Sparte zur Debatte. Ein kompletter Verkauf ist zwar vom Tisch, doch die Zukunft einiger Studios ist noch unklar. Ob hier ein Weiterverkauf an EA, Ubisoft oder Take-Two erfolgt, bleibt abzuwarten.

