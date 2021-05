EA Play Live – Electronic Arts gibt Termin bekannt

Während viele Publisher auf der E3 neue Spiele oder Hardware vorstellen, kocht Electronic Arts mit EA Play Live schon lange ein eigenes Süppchen. Nach den ganzen zersplitterten Streams im vergangenen Jahr, gibt es dieses Jahr wieder mehr Hoffnung auf einen gebündelten Zeitraum. Zumindest EA tanzt da aber erneut aus der Reihe.

EA Play Live findet erst nach der E3 statt

Als Electronic Arts ihre eigene Veranstaltung ins Leben rufte, gleich neben dem E3-Messegelände und zum gleichen Zeitraum, gehörte für viele Zuschauer aber das Event doch irgendwie zur E3. Die eher inkonsequente Absplitterung erzeugte dennoch das Bild einer großen E3. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine E3 mit Xbox, Ubisoft und Co geben. Letztes Jahr versorgte uns das Summer Games Fest über Monate mit Neuankündigungen. Statt aber auch wieder den E3-Zeitraum zu wählen, setzt Electronic Arts sein Event nun deutlich nach der Messe an. Erst am 22. Juli werden Spiele wie FIFA 22 oder Battlefield 6 zur Schau gestellt. Die E3 dagegen ist zu dem Zeitpunkt schon seit über einem Monat vorüber. Ein offizielles Line Up steht allerdings noch nicht seitens EA.

Wenig überraschend dürfte aber auch wieder das Sport-Segment enthalten sein. Neben alljährlich starken Marken wie FIFA oder MADDEN, gesellt sich seit diesem Jahr auch die Formel 1 zum Portfolio des Publishers. Darüber hinaus dürften wir mit Gameplay aus Battlefield 6 rechnen, welches Ende des Jahres erscheinen soll. Das neue Need for Speed sollten wir dagegen eher nicht erwarten. Schließlich musste Entwickler Criterion aushelfen und die Arbeiten an Battlefield 6 unterstützen. Dafür dürfen wir aber gespannt sein, ob Bioware Neues von Dragon Age zu berichten hat.

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

Quelle: Electronic Arts via Twitter