Playstation 5 – Mehr als 25 Exklusivtitel in Arbeit

Die Playstation 5 zeigt uns aktuell mit Returnal, wie die Next Gen für Sony aussehen könnte. Und das nächste Ratchet & Clank Abenteuer steht auch bald an. Ein aktuelles Interview enthüllt allerdings, dass noch sehr viel mehr in Arbeit ist.

Playstation 5 bekommt viel Nachschub

Mit Returnal und Ratchet & Clank: Rift Apart läuft der First Party Support langsam an und zumindest Returnal konnte schon mal überzeugen. Aber natürlich wollen aktuelle und (hoffentlich) baldige Besitzer einer PS5 mehr.

In einem aktuellen Interview mit Wired, hat sich neben Jim Ryan und Mark Cerny, auch Herman Hulst zur Zukunft der Konsole geäußert. Zuerst bestätigt Jim Ryan, dass sich die neue Konsole extrem stark in Sachen Verkäufe zeigt. Aktuell ist man auf gutem Kurs die PS4 Zahlen zu überholen.

Im gleichen Atemzug entschuldigt er sich dann, für die noch anhaltende Knappheit. Die aktuelle Produktion leidet unter dem Mangel an Chips und das wird sich auch so schnell nicht ändern lassen.

Dann kommen wir aber zum interessanten Teil des Interviews mit Herman Hulst. Er enthüllt, das aktuell mehr 25 Exklusivtitel für Playstation 5 in Arbeit sind. Darin enthalten große Titel wie Horizon Forbidden West aber auch kleinere Titel.

Erste Neuigkeiten zu möglichen Titeln könnten wir wahrscheinlich irgendwann zwischen dem E3 Datum und der Gamescom erwarten, auch wenn Sony nicht an diesen Events beteiligt ist.

Quelle: Wired