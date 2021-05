PSVR 2 – 4K, Eyetracker und Haptic Feedback geplant?

PSVR 2 wurde bereits in diesem Jahr angekündigt und wird die Virtual Reality auch auf die Playstation 5 bringen. Während die ersten offiziellen Infos im Februar überschaubar ausfielen, soll es nun nähere Details zum neuen VR-Headset geben. Die Features sollen dabei voll an die PS5 angepasst sein.

PSVR 2 mit Next-Gen-Features?

Mehr oder weniger angedeutet hat Sony ja eine Rumbling-Funktion. Schließlich bietet auch der DualSense-Controller eine entsprechende Funktion, mit der sich verschiedene Oberflächen möglichst immersiv anfühlen sollen. Auch das neue VR-Headset soll solche Features bieten. UploadVR berichtet von haptischen Feedback innerhalb des Headsets, sodass der Spieler etwa eine Vibration spürt, etwa wenn ihm ein Stein auf den Kopf fällt. Darüber hinaus ist wohl auch ein 4K-Display geplant. Mit einer Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln pro Auge. Damit würde Sony eines der führenden VR-Displays auf den Markt etablieren.

Darüber hinaus sind die Linsen justierbar. So kann das Headset an jeden Spieler individuell angepasst werden. Weiter soll das neue VR-System über Eye-Tracking verfügen. Damit einher geht auch die Technologie “Foveated Rendering”. Dadurch wird nur der Bereich auch wirklich mit hohem Detailgrad dargestellt, den der Spieler gerade im Blick hat. Das Tracking übernehmen die Kameras am Headset selbst. So viel Technik kommt aber auch wieder nicht ohne Kabel aus. Allerdings könne man die Hardware einfach per USB-C vorne an die Front der Konsole anschließen. Da es sich nicht um offizielle Angaben handelt, müssen wir diese jedoch noch mit Vorsicht genießen.

Quelle: UploadVR