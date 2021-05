Ratchet & Clank Rift Apart – Erste Previews ab morgen

Mit Ratchet & Clank Rift Apart erscheint der nächste vielversprechende PlayStation-5-Exklusivtitel in gut einem Monat. Schon morgen können wir uns allerdings auf erste Erfahrungsberichte und neue Eindrücke zum Actionspiel freuen.

Preview-Embargo fällt um 16 Uhr

Wie Tony Polanco, Redakteur bei PC Mag, unlängst via Twitter bestätigte, können Fans des im Juni erscheinenden Ratchet & Clank Rift Apart schon morgen mit neuen Infohappen rechnen. Polanco zufolge fällt nämlich am morgigen Mittwoch, dem 12. Mai 2021 um 16 Uhr deutscher Zeit offiziell das Preview-Embargo für Sonys Actionspiel. Einige ausgewählte Media-Outlets dürften dann mit neuen Eindrücken und Erfahrungsberichten aufwarten, die uns sicherlich auch neue Einblicke in das Gameplay geben. Darüber hinaus dürften damit auch die ersten Vorab-Wertungen eintrudeln.

Wichtig jedoch: Die RedakteurInnen haben lediglich eine vordefinierte Hands-on-Demo spielen können. Zugriff auf das fertige Spiel hatten sie für ihre Vorschau bisher noch nicht. Dennoch können wir davon ausgehen, dass die Qualität des Spiels schon an diesen ausgewählten Leveln gut abzusehen ist.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

Quelle: Joe Miller via Twitter