Venom – Erster Trailer zur Fortsetzung ist da

Lange hat es gedauert, nun hat das Warten endlich ein Ende. Sony und Marvel haben uns Fans heute einen ersten Trailer zum kommenden Blockbuster Venom: Let there be Carnage spendiert. Und wie auch der Vorgänger verspricht er viel Action, eine ordentliche Portion Humor und keinen Mangel an Brutalität.

Achtung Venom, jetzt kommt Carnage

In der Fortsetzung von 2018 bekommt es Eddie Brock alias Venom (gespielt von Tom Hardy) mit seinem bekanntesten Widersacher aus den Comics zu tun. Dabei handelt es sich natürlich um niemand geringeren als Cletus Kassidy alias Carnage (gespielt von Woody Harrelson), ebenfalls ein Symbiont. Und wenn dieser im Film ähnlich brutal ist wie in den Comics, dann erwartet uns hier ein Film der mehr an Deadpool erinnert als an das Marvel Cinematic Universe. Schließlich sind weder Carnage, noch Venom selbst für besonders zimperlichen Umgang mit anderen Menschen, geschweige denn miteinander bekannt. Inszeniert wurde der Film übrigens von Motion Capture Legende Andy Serkis, also dürften auch die Effekte halten was der Ruf dieses Mannes verspricht. Wir jedenfalls können es kaum erwarten und hoffen, diesen Film dann endlich wieder im Kino genießen zu können.

Freut ihr euch auch so auf den Film?











Quelle: Sony Entertainment via YouTube