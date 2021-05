Super Animal Royale-Knuffiges Battle Royale mit tödlichen Tieren erscheint für die Konsolen

Battle Royale Fans aufgepasst! Mit Super Animal Royale erscheint ein 64-Spieler Online Multiplayer-Shooter für die Playstation 4 und 5, Xbox One Xbox Series X | S und Nintendo Switch. Wer also schon immer darauf gewartet hat, als knuffiges Zootier andere knuffige Zootiere mit Hamsterbällen zu überrollen, wird schon bald erlöst.

Super Animal Royale erscheint am 1. Juni für Xbox

Nachdem der Online-Multiplayer Shooter der Pixile Studios bereits 2018 auf Steam veröffentlicht wurde, erfreuten sich viele Fans, als am 6. Mai 2021 der Twitter Account von Super Animal Royale ein Konsolenrelease ankündigte. In dem veröffentlichten Trailer ist das Spielprinzip à la Fortnite leicht zu erkennen. In einem abgegrenzten Gebiet machen sich insgesamt 64 Spieler in Form von knuddeligen Zootieren auf die Suche nach aller Art von Waffen, Munitionen und Fortbewegungsmitteln. Gut ausgerüstet geht es dann in den Kampf gegen die anderen tierischen Mitstreiter, bis nur noch ein Zoobewohner über ist.

Anders als bei Fortnite findet das Spielgeschehen jedoch nicht in einer Third-Person Perspektive statt, sondern aus der Vogelperspektive. Das sorgt dafür, dass man als Spieler stets weite Teile des Spielgeschehens im Blickfeld hat. Während einem naheliegende Gebäude oder Bäume Schutz gewähren, kann man auf Emus in die Schlacht reiten.

Während ein genaues Erscheinungsdatum für Playstation und Nintendo Switch noch nicht bekannt gegeben worden ist, erhalten Abonnenten des Xbox Game Pass ab dem 1 Juni 2021 kostenlosen Zugang zur Gründer Edition des Spiels. Super Animal Royale wird an diesem Tag im Early Access als Teil der Xbox Game Preview und im Xbox Game Pass erscheinen.

🎶 We are the Super Animals And we’re coming to CONSOLES 🎶 ✔️ Xbox One & Xbox Series X|S

✔️ PS4 & PS5

✔️ Nintendo Switch Cross-play and cross-save included! pic.twitter.com/W0wgkcJjoE — Super Animal Royale (@AnimalRoyale) May 6, 2021

