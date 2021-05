Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 19.2021

Kaum wird es draußen deutlich wärmer, haben wir in der Releasevorschau eine ganze Menge Spiele für euch. Es gibt also durchaus auch Gründe, trotz des schönen Wetters drinnen zu bleiben, zumal man ja immer noch nicht so viel unternehmen kann.

Die frühlingsreife Releasevorschau

Hood: Outlaws and Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 10. Mai

Ein Koop-PvE-Spiel, in welchem ihr mit bekannten Charakteren aus der Robin Hood-Geschichte so viel stehlen müsst, wie ihr könnt. Dabei stellt sich euch der Sheriff von Nottingham entgegen.











Trash Sailors (PC, Xbox One, Switch) – 10. Mai

Ein Bilderbuchabenteuer, wo ihr euch gemeinsam mit euren Freunden auf einem selbstgebauten Floß über das wilde Meer fortbewegen müsst. Dabei setzten euch die Witterungen und diverse Monster zu.











Mad Devils (PC, Xbox One, XSX, PS4) – 11. Mai

Ein Twinstick-Koop-Shooter, der in einer etwas anderen Version des zweiten Weltkrieges angesetzt ist. Hier hat eine alliierte Truppe nach einen Deal mit dem Teufel abgeschlossen.











Retro Machina (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 12. Mai

Begleitet einen kleinen Roboter in diesem Action-RPG dabei, die Geheimnisse der Vergangenheit aufzudecken.











Jin Conception (PC, Switch) – 12. Mai

Dieses Spiel bezeichnet sich selbst als rundenbasiertes Social Deduction Fantasy ThrillerJRPG. Was das genau bedeutet, werdet ihr wohl selber herausfinden müssen, denn der Trailer lässt eher auf ein klassisches JRPG-Erlebnis schließen.











Monster Harvest (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 13. Mai

Eine Mischung aus Harvest Moon und Pokémon. Eigentlich genug gesagt, oder?











Der erste große DLC des Wikinger-Abenteuers, in dem ihr euch in Irland auf die Jagd nach einem Druiden-Kult begebt.











Before we leave (PC) – 13. Mai

Ein Aufbau- und Erkundungssimulationsspiel, welches dank seiner Hexagon-Anordnung an die Civilization-Spiele erinnert.











GetsuFumaDen: Undying Moon (PC) – 13. Mai

Der spirituelle Nachfolger des Arcade-Klassikers Getsu Fuuma Den, der 1987 exklusiv in Japan für das NES erschien.











Subnautica: Below Zero (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. Mai

Nachdem im Januar 2019 die Early Access-Phase startete, erscheint nun die Vollversion des Nachfolgers vom erfolgreichen Unterwasser-Abenteuer.











Mass Effect: Legendary Edition (PC, PS4, Xbox One) – 14. Mai

Die ersten drei Teile der legendären Sci-Fi-Reihe in einer Collection und für moderne Konsolen überarbeitet.











Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind (Switch) – 14. Mai

Zwei spannende Visual Novels kommen komplett neu aufgelegt auch erstmals in den Westen.











Und das war die vollgepackte Releasevorschau. Genießt das warme Wetter, bleibt gesund und teilt uns gerne mit, was ihr so zocken werdet.

