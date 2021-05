Turtle Beach – Überblick zum Recon 500 Headset

Hardware-Hersteller Turtle Beach veröffentlicht mit dem Recon 500 ein neues Gaming-Headset, welches besonders guten Klang verspricht. Über alle Funktionen des Headsets, geben wir euch nun einen kleinen Überblick.

Turtle Beach Headset mit Dual-Treiber

Das Recon 500 soll besonders durch den guten Sound hervorstechen, der durch den 60-mm-Dual-Treiber entsteht. Dabei werden die hohen und niedrigen Frequenzen getrennt, wodurch ein detailreicherer Sound entsteht als bei herkömmlichen Treibern. Neben dem Sound, soll auch die Sprachqualität mit dem TrueSpeak-Mikrofon, auf ein neues Niveau gehoben worden sein. Das Mikro bietet eine richtungsgenaue Geräuschunterdrückung, um störende Hintergrundgeräusche gezielt herauszufiltern. Bei Bedarf kann das Mikro auch einfach abgenommen werden.

Das war aber noch nicht alles, was euch das Headset bieten kann, denn besonders Brillenträger dürfen sich jetzt angesprochen fühlen. Das spezielle Design des Headsets soll den Tragekomfort verbessern, wodurch drückende Brillenbügel der Vergangenheit angehören. Die Memory-Foam-Ohrpolster runden das ganze ab und durch das atmungsaktive Bezugsmaterial, seid ihr auch im Hochsommer gewappnet. An der Ohrmuschel lässt sich zudem die Lautstärke der Lautsprecher einstellen und das Mikrofon stummschalten. Angeschlossen wird das Headset über eine 3,5-mm-Klinke, wodurch auch Konsolen-Zocker in den Genuss des Sounds kommen können. Derzeit ist das Recon 500 noch in der Vorbestellungsphase und und erscheint am 18. Juni 2021, für einen Preis von 79,99 Euro.

Quelle: Turtle Beach