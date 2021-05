Mass Effect: Legendary Edition – Remaster benötigt einen Speicherplatz von 100GB

In wenigen Tagen ist es soweit und Publisher Electronic Arts veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Bioware das Remaster zur populären Sci-Fi-Trilogie Mass Effect. Unter dem Titel Mass Effect: Legendary Edition werden euch so gebündelt alle drei Spiele der Hauptreihe in überarbeiteter Fassung für die betagtere als auch aktuelle Konsolengeneration zur Verfügung gestellt. Passend zum Start am kommenden Freitag sind nun erste Informationen zur Downloadgröße sowie zum Day-One-Patch veröffentlicht worden.

Mass Effect: Legendary Edition viermal so groß wie die Original-Trilogie

Unlängst wurde der Preload zur Neuauflage der drei Rollenspiele im Microsoft Store freigegeben. So können Frühentschlossene bereits auf den Download der teils stark überarbeiteten Trilogie zurückgreifen. Einige Spieler werden vor dem Downaload der Daten allerdings sicher einige GB auf ihrer Festplatte freischaufeln müssen, so nimmt die Legendary Edition auf den Xbox-Konsolen nämlich insgesamt gut 84 GB ein. Hinzu soll zum Launch dann noch ein ausgiebiger Day-One-Patch folgen, der wiederum knapp 12 GB belegen will. PlayStation-Besitzer werden ebenfalls mit einem Speicherumfang von insgesamt 100 GB rechnen müssen, die Trilogie nimmt hier nämlich bereits 87 GB auf der Festplatte ein. Die Portierung für den PC wird samt Update gute 120 GB Festplattenplatz benötigen.

Während alle drei Ableger diversen Verbesserungen unterzogen wurden, darf vor allem der Erstling der Mass Effekt-Reihe mit erheblichen Optimierungen glänzen. Unter anderem wurde hier beispielsweise die Steuerung des Mako überarbeitet. Dieser kann nun wahlweise auf die traditionelle Weise sowie auf eine moderne Art gelenkt werden. Die ursprüngliche Steuerungsmethode stieß seinerzeit auf erhebliche Kritik bei den Fans.

Die Mass Effect: Legendary Edition erscheint offiziell am 14. Mai 2021 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Dank Abwärtskompatibilität können Besitzer der Xbox Series X/S und PlayStation 5 ebenfalls auf die Trilogie samt einiger zusätzlicher Verbesserungen zurückgreifen.

