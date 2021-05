Lost Judgement – Nachfolger zu Yakuza-Spinoff angekündigt

2018 erschien mit Judgement ein Spinoff der Yakuza-Reihe, welches nun mit Lost Judgement fortgesetzt wird. Das actionlastige Gameplay, welches man von den Yakuza-Spielen bisher kannte, wird somit fortgesetzt, während die Yakuza-Reihe zukünftig mehr auf JRPG-Elemente setzen wird.

Dramatische Schicksale und eine Menge Action in Lost Judgement

Mal wieder werdet ihr in die Rolle von Anwalt Takayuki Yagami schlüpfen, um mysteriöse Morde in Tokyo aufzuklären. Dabei bleiben ihm persönliche Schicksale nicht erspart, wie der Enthüllungstrailer zeigt. So scheint eine ihm sehr nahestehende Person ebenfalls zu den Opfern zu zählen. Das Spiel wird auf eine Film Noir-lastige Story mit vielen actionreichen Abschnitten setzen.

Da es sich bei den Judgement-Spielen um Spinoffs der Yakuza-Spiele handelt, fragten sich Fans, wie es nun mit denen weitergehen wird. So bestätigte Toshihiro Nagoshi, Schöpfer der Yakuza-Reihe, dass mit Yakuza: Like a Dragon eine neue Ära eingeläutet wurde und die Reihe von nun an mehr in die JRPG-Richtung gehen wird.

So werden die Judgement-Spiele die Rolle der Actionspiele übernehmen. Der neue Teil wird am 24. September für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.











Judgment (PS4) Von den Machern der beliebten Yakuza-Serie

Untersuchen Sie das Seegy Red Light District von Kamurocho

Erleben Sie viszerale Kämpfe mit zwei einzigartigen Kampfstilen

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: SEGA