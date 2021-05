Final Fantasy VII: The First Soldier – Anmeldungen für die Beta-Phase des Battle Royals möglich

Mit der Ankündigung des Final Fantasy Battle Royal-Spiels mit dem Namen Final Fantasy VII: The First Soldier sorgte Square Enix für eine Überraschung. Ob das Spiel das etwas übersättigte Genre etwas auffrischen kann, bleibt abzuwarten. Das gezeigte Material lässt jedoch aufhorchen und all diejenigen, bei denen das Interesse geweckt wurde, können sich nun zu einer Closed Beta anmelden.

Spielt Final Fantasy VII: The First Soldier als allererstes

In einem knapp zweistündigen Livestream wurde bereits eine Menge Gameplay des Battle Royals gezeigt. So kämpft ihr natürlich mit Schusswaffen, aber auch mit Nahkampfwaffen und Magie. Es wirkt im großen und ganzen wie ein typisches Final Fantasy-Actionspiel. Auch Monster streunen durch das Land, die ihr besiegen könnt, um aufzuleveln. So könnt ihr während einer Runde neue Waffen und Fertigkeiten bekommen. Viele Elemente aus der Final Fantasy-Reihe wie Chocobos als Reittiere und Beschwörungen wie Ifrit sind auch mit am Start.

Wer das Spiel ausprobieren möchte, der kann sich im Google Play Store zur Beta-Phase anmelden. Bis zum 28. Mai hat man die Chance, sich zu bewerben und mit etwas Glück ist man dann ab dem 1. Juni bis zum 7. Juni mit von der Partie.

Square Enix Final Fantasy VII HD Remake (Playstation 4) Eine spektakuläre Neuinszenierung des Kultspiels, welches seinerzeit das RPG-Genre neu definierte

Die Geschichte des ersten Spiels im Projekt spielt in der eklektischen Megaloposis Midgar und ist ein eigenständiges Spielerlebnis

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

