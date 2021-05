Podcast: Auch die gamescom 2021 findet nur rein digital statt… | Folge 44

Eine neue Podcast Folge von Bis zur Glotze. Nachdem erst über ein sicheres Hybrid-Konzept für die gamescom 2021 von der Koelnmesse diskutiert wurde, zogen Veranstalter und die Stadt die sichere Karte: rein digital! Hätte das aber nicht auch anders klappen können? Dazu gesellt sich der große Epic Games Leak, welcher für viele Diskussionen geführt hat. Darüberhinaus geht es in dieser Folge auch wieder um die aktuellsten Games wie New Pokémon Snap und Co.

Podcast über die digitale gamescom 2021 & den Epic-Games-Leak von Apple | Folge 44

Moderation: Christian Koitka

Redaktion der Sendung: Jasmin Paskuda

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast “Bis zur Glotze”? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.