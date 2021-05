Stranger Things 4 – Eine Rückblende zu Elfis Vergangenheit

Nachdem die dritte Staffel feierlich passend zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli 2019 auf Netflix erschien, waren viele Fans besorgt, dass Stranger Things 4 nicht geplant sei. Eine Ankündigung im September 2019 bewies das Gegenteil: „Wir sind nicht mehr in Hawkins“, wurde angeteasert. Endlich veröffentlichte Netflix nun einen Teaser, bei dem wir uns vor Spannung nicht mehr halten können!

“Elfi, hörst du zu?”

Das Licht ist grünlich, hell-grau und schreit vor Kälte. Man sieht eine Uhr, Kinder in einer Art Krankenhauskittel, die in einem großen kalten Raum versammelt sind und Strategiespiele spielen, die augenscheinlich eine tiefere Bedeutung haben.

Das Ticken der Uhr. Ein Shot zum Flur und zur Tür, in dem sich ein Mann auf dem Weg zu eben diesem Raum befindet. Wenige Sekunden später wissen die Zuschauenden: Es handelt sich bei diesem Mann im kalten Gefängnislicht um den Vater. Elfis Vater. Und Vater all dieser Kinder in eben diesem Raum. Lautes Keuchen. Die Kamera schwingt herüber zur Tür mit der Nummer 11, und die Würfel sind gefallen: Hinter dieser Tür steckt Elfi fest. Daher also ihr Name. Weil sie diesem Zimmer mit dieser Zahl zugewiesen wurde. Es läuft einem Schauer über den Rücken, als der Vater sie fragt: “Elfi? Hörst du zu?”

Rückblende zu Elfs Vergangenheit

Jetzt ist spätestens klar: Das Fandom wird in Stranger Things 4 endlich mehr über Elfis (Milly Bobby Brown) Vergangenheit erfahren und über die Beziehung zu ihrem Vater, die sehr angespannt ist. Denn eigentlich befindet sich Elfi immer noch auf der Flucht vor den Experimenten im Regenbogenraum, sowohl buchstäblich als auch emotional. Sicher werden wir viele neue Charaktere zu Gesicht bekommen, die eine ähnliche Vergangenheit wie Elfi haben. Vielleicht geht es zusätzlich zur Rückblende und Aufarbeitung ihrer Vergangenheit um ein Aufspüren dieser Charaktere.

Ganz konkret stellt sich die Frage: Gegen wen werden Elfi und die Vorstadt-Kids diesmal kämpfen? Der Teaser kündigt einen Kampf gegen ihren Vater an. Dabei bleibt es spannend, ob Elfi diesen gemeinsam mit ihrer neuen Familie (Hopper und Co.) und den anderen Charakteren oder ganz alleine durchführen wird.

Was denkt Ihr: Wird es zu einer emotionalen Konfrontation mit dem Vater kommen? Und wenn ja, wie wird Elfi den Kampf gegen ihn austragen? Schaut Euch dazu den vielversprechenden Teaser an!











Pyramid Stranger Things Summer of 85 Poster, Unlaminierten, 61 x 91.5cm Maxi-Poster Stranger Things (Sommer von 85), 61 x 91, 5 cm

Offizielles Lizenzprodukt

Gedruckt auf 125 g/m² Papier

Wir achten sorgfältig darauf, dass die Produkte gut verpackt und geschützt sind, um eine reibungslose Lieferung zu gewährleisten

Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz via YouTube