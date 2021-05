Walmart – Leak enthüllt Pläne zu eigenem Cloud-Gaming-Service

Microsoft rollt es aus, Google hat es zumindest versucht, Amazon würde auch gern und nun möchte auch Walmart. Die Rede ist vom Cloud-Gaming. Der riesige Handelskonzern hat 2019 Pläne enthüllt, einen eigenen Dienst auszurollen. Dies bestätigen nun interne Dokumente von Epic Games.

Epic-Games-Leak offenbart die Pläne von Walmart

Hierzulande können nicht so viele Menschen etwas mit dem Händler aus den USA anfangen. Was viele nicht wissen ist, dass der Einzelhandelskonzern aus den Staaten das Unternehmen mit dem weltweit höchsten Umsatz ist. Die Chefs scheinen aber auch mitbekommen zu haben, welche Umsätze sich mit Gaming generieren lassen. Dementsprechend plant der Konzern scheinbar hier ebenfalls einzusteigen und das zu versuchen, was selbst Google und Amazon nicht recht geschafft haben. Aus geleakten Unterlagen von Epic Games ging eine Präsentation hervor, die der Handelskonzern scheinbar mehreren Publishern vorzeigte. Epic Games wollte man wegen der Bedeutung von Fortnite natürlich an Board haben.

Unter dem Namen “Project Storm” möchte das Unternehmen eine Open Source Plattform aufbauen. Dort könne man in Zukunft Spiele streamen, aber auch herunterladen. Die Technology dahinter stamme von LiquidSky, welche man bereits aufgekauft hat. Aufgrund der Pandemie seien die Pläne rund ums Cloud-Gaming aber ins Stocken geraten. Bisher war nichts über solche Pläne bekannt, weswegen wir gespannt sein dürfen, ob oder wann es hierzu auch offiziell Infos gibt. Die Echtheit der Unterlagen wird aufgrund Bestätigungen in anderen Bereichen seitens Tim Sweeney’s nicht mehr angezweifelt.

Quelle: The Verge