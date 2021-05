Podcast: Wenn die Oscars 2021 keinen mehr interessieren & Bully Herbig mit LOL Amazon dominiert | Folge 43

Eine neue Podcast Folge von Bis zur Glotze. Die Oscars 2021 wurden verteilt, ohne dass groß darüber berichtet wurde. Stattdessen sanken das Interesse und die Zuschauerzahlen enorm. Stattdessen holt Amazon alle Rekorde in Sachen Eigenproduktionen: Mit LOL: Last One Laughing knackt Michael “Bully” Herbig alle Zuschauerrekorde und bringt uns in den aktuellen Zeiten herzlichst zum Lachen. Wie gut die neue Serie wirklich geworden ist, diskutieren Tobias und Christian ausgiebig in dieser Folge. Aber auch Chilling Adventures of Sabrina, Love and Monsters, F1 2021 werden kritisch hinterfragt und in dieser Folge beleuchtet.

Podcast über die Oscars 2021, LOL: Last One Laughing, Love and Monsters und F1 2021 | Folge 43

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Christian Koitka, Kevin Kreisel

