DC – Michael B. Jordan bald als Superman zu sehen?

Seit der Ankündigung von J.J. Abrams‘ Superman-Reboot Ende Februar wurde vor allem ein Name mit Man of Steel aus dem Hause DC in Verbindung gebracht, nämlich Michael B. Jordan. Dieser hat sich nun erstmals selbst zu den Gerüchten geäußert.

In einem Youtube-Interview mit Jake’s Takes äußerte sich der Creed Star folgendermaßen:

You hear the whispers and the rumors and stuff like that and it’s just a compliment. You know, I appreciate people that think about me in that type of way for these roles. I don’t really have anything more to give on that other than it’s just flattering and I appreciate it. But, you know, whoever they get or if it goes that way, I think it’ll be an interesting thing to see.