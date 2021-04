Secretlab – Hersteller erweitert sein Portfolio

Der Gaming-Stuhl Hersteller Secretlab wagt sich in neue Gebiete vor und präsentiert ihren ersten Gaming-Tisch. Was der Tisch so drauf und drunter hat erfahrt ihr jetzt.

Secretlab MAGNUS mit RGB-Beleuchtung

Der MAGNUS Gaming-Tisch besteht aus Metall und bietet dadurch eine hohe Stabilität. Bis zu 100kg Last könnt ihr auf dem Tisch platzieren, man muss es aber auch nicht übertreiben. Die Höhe wurde auf 735mm festgesetzt, wodurch eine neutrale Sitzposition eingenommen werden kann. Dies ist natürlich abhängig von der eigenen Größe, wer kleiner ist muss sich gegeben falls eine Fußstütze besorgen und alle größeren Personen haben das Nachsehen. Bei der Breite könnt ihr zwischen einer 1,20m und 1,50m Variante entscheiden, wobei die kürzere Version derzeit noch nicht veröffentlicht wurde. Unterm Tisch befindet sich ein Kabelkanal, um eure Kabel ordentlich zu verstauen, zudem ist auf dem Tisch eine Blende verbaut, damit man sich das Kabelwirrwarr nicht anschauen muss. Jeder der derzeit einen Tisch bestellt, bekommt das “Secretlab MAGPAD™ Desk Mat – Signature Stealth Edition” gratis obendrauf.

Viel Zusatz für viel Geld

Wem der Tisch noch nicht High-End genug ist, kann zusätzliche Add-Ons dazu bestellen. Die magnetische Tischmatte gibt es neben der Stealth Variante noch als Cloud9 und Team Liquid Version. Für besseres Kabelmanagement können weitere Schlaufen, Blenden und Halterungen bestellt werden, die in der Basiskonfiguration nicht mitgeliefert werden. Das Highlight wird jedoch der RGB Strip sein, den ihr in der Kabelkanalblende anbringt. Weitere Add-Ons, wie eine Headset-Halterung, werden im Laufe der Zeit folgen. Wer sich nun das gesamte Paket zulegen möchte, wird rund 600 Euro in die Hand nehmen müssen. Ohne jegliche Konfiguration kostet der Tisch bereits 449 Euro und die Erweiterungen wie das Mousepad kosten euch derzeit zusätzliche 49 Euro und das Kabelmanagement-Kit weitere 44 Euro. Ohne Angebot würde die Cloud9 Matte sogar 99 Euro kosten, auch die RGB-Erweiterung kostet euch zusätzliche 59 Euro.

Quelle: Secretlab