Games with Gold – Das sind die kostenlosen Spiele im Mai 2021

Passend zum bevorstehenden neuen Monat gab Microsoft nun das kommende Portfolio an Spielen bekannt, die sich Abonnenten des Online-Services kostenfrei herunterladen dürfen. Microsoft stellt euch dabei wie gewohnt vier Spieleperlen zur Verfügung, die auf der Xbox 360 als auch auf der Xbox One sowie dank Abwärtskompatibilität auch auf den aktuellen Endgeräten konsumiert werden können.

Games with Gold im Mai mit Tropico und LEGO Batman

In der ersten Monatshälfte dürfen sich Abonnenten über den Klassiker LEGO Batman für die Xbox 360 freuen. Das kooperative Action-Adventure ist außerdem abwärtskompatibel und so auch auf der Xbox One als auch auf der Xbox Series X/S verfügbar. Weiter geht es dann ab dem 16. bis zum 31. Mai mit Tropico 4. Der Strategie-Titel kann ebenfalls auf allen Konsolen der Xbox Familie konsumiert werden. Besitzer einer Xbox One oder Xbox Series X/S dürfen sich zudem im Mai mit Dungeons 3 auf eine Mischung aus Aufbau- und Echtzeit-Strategiespiel freuen. Hier müsstihr alles daran setzen einen möglichst gefährlichen Dungeon zu errichten, um die mutigen Helden an der Erfüllung ihrer Missionen zu hindern. Dungeons 3 kann vom 16. Mai bis zum 15. Juni heruntergeladen werden. Zudem gesellt sich ebenfalls Armello, ein digitales Brettspiel, dass ihr euch ab dem 1. Mai sichern könnt.

Eine Übersicht über das angekündigte Games with Gold Line-up im Mai findet ihr im kürzlich veröffentlichten Trailer:











