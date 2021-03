Games with Gold – Das sind ie kostenlosen Spiele im April 2021

Mit jedem neuen Monat dürfen sich Abonnenten des Online-Dienstes Xbox Live Gold über zusätzliche Spieleperlen freuen, die kostenlos heruntergeladen werden können. Wie gewohnt stehen so auch im April zwei Xbox One-Titel sowie zwei Spiele aus der betagteren Xbox 360-Generation zum kostenfreien Download bereit.

Games with Gold mit Vikings und Truck Racing

Passend zum Ende des laufenden Monats, meldete sich nun Microsoft zu Wort und gab konkretere Informationen über das Line-up vom eignene Service Games with Gold im April bekannt. So dürfen sich Abonnenten wie gewohnt über insgesamt vier Titel dank Abwärtskompatibilität für die Xbox Series X/S, die Xbox One sowie die Xbox 360 freuen. Den Anfang macht dabei am 1. April das Action-Rollenspiel Vikings: Wolves of Midgard, welches euch in die nordische Mythologie entführt. In der Rolle von einer Gruppe von Wikinger stellt ihr euch hier den gefährlichen Untoten und brutalen Bestien Ragnaröks. Zudem gesellt sich das LKW-Rennspiel Truck Racing Championship sowie Vicious Attack Llama Apocalypse, welche euch ab der Mitte des kommenden Monats kostenlos zum Download bereit stehen werden. Zu den Xbox 360-Titel zählen im April neben dem Run-and-Gun-Action-Titel Hard Corps: Uprising ebenfalls Dark Void, einem Sci-Fi-Action-Adventure.

Eine Übersicht der Games with Gold-Titel im April findet ihr im Folgenden:

Xbox One

Vikings: Wolves of Midgard – 1. bis 30. April 2021

Truck Racing Championship – 16. April bis 15. Mai 2021

Vicious Attack Llama Apocalypse – 16. März bis 15. April 2021

Xbox 360

Dark Void – 1. bis 15. April 2021

Hard Corps: Uprising – 16. bis 30. April 2021











Quelle: Xbox via YouTube