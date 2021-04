Elden Ring – Präsentation auf dem E3-Xbox-Event geplant?

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr dürfen wir uns wieder auf eine mehr oder weniger klassische E3 freuen, wo auch Elden Ring gezeigt werden könnte. Gerade die Wochen vor der E3 sind von Leaks und Gerüchten durchzogen. Auch das lang ersehnte Projekt von From Software steht wieder im Mittelpunkt von Spekulationen

Leak nennt Reveal-Datum von Elden Ring

Eine Grafik kursiert derzeit durch Twitter. Diese zeigt ein Datum, welches zum kommenden Spiel von From Software gehört. Darauf sehen wir die Schriftzüge “Worldwide Reveal – 6.14.2021”. Nach der amerikanischen Kalenderdarstellung ist es also der 14.06.2021. Das ist genau der Zeitraum, in dem auch die E3 stattfinden wird. Zudem deutet die Internetadresse auf der Grafik auf das Game von From Software hin. Daneben prangt außerdem das Xbox-Logo. Wie wir wissen, erscheint das Spiel aber auch für die Playstation. Somit könnte dies schlichtweg auf die Xbox Präsentation im Juni zurückzuführen sein. Das wäre nichts Neues. Schon 2019 wurde das Spiel der Souls- und Sekiro-Macher auf dem Xbox-Event angekündigt.

Dennoch müssen wir diesen Leak mit Vorsicht genießen. Eine offizielle Stellungnahme gab es noch nicht. Ebenso wissen wir noch nicht, wann genau welche E3-Präsentation abgehalten wird. Es könnte sich genauso gut um einen (gut gemachten) Fake eines Fans handeln. Falls aber nicht, dürfen wir uns tatsächlich endlich auf erste Szenen aus dem Spiel freuen. Seit der Ankündigung vor 2 Jahren gab es keinerlei Bildmaterial, welches Publisher Bandai Namco an die Öffentlichkeit brachte. Somit dürften wir gespannt sein, ob oder wann wir Gameplay oder Ingame Geschehen sehen werden.

(Leaked) Elden Ring Worldwide Reveal Trailer will be shown on Monday June 14th 👀🧂 Source:https://t.co/gd6KDhIcyy pic.twitter.com/5ncLIHiFtt — Idle Sloth (@IdleSloth84) April 25, 2021

Quelle: 4Chan